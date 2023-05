Milan, Scaroni felice: “Dall’Europa League alla semifinale di Champions”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Radio Anch'Io Sport' sulle frequenze di 'Rai Radio 1' (LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI), celebrando i progressi del club di Via Aldo Rossi, che guida ormai da qualche anno. "Sono diventato Presidente del Milan nel 2018 e abbiamo fatto una progressione veramente fantastica. Siamo arrivati in Europa League nel 2019-2020, in Champions League nel 2020-2021, la scorsa stagione abbiamo vinto il campionato e ora, dopo tanti anni, siamo in semifinale di Champions", ha espresso, con felicità, il numero uno rossonero. Mercato Milan, il prescelto per l'attacco >>>