Milan, Scaroni: “Soddisfatti dei risultati sportivi e di quelli economici”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Radio Anch'Io Sport' sulle frequenze di 'Rai Radio 1' (LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI), celebrando i progressi del club di Via Aldo Rossi, che guida ormai da qualche anno. "Possiamo essere molto soddisfatti dei risultati sportivi, ma anche dei risultati economici che cominciano a darci anche soddisfazioni. Sono dell'idea che se non si ottengono risultati economici, è difficile poi raggiungere quelli sportivi", ha spiegato Scaroni.