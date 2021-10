Milan, Scaroni: “Rinnovi? Se uno vuole andare gli auguro buona fortuna”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato della politica del club sui rinnovi. Idee chiare per il numero uno rossonero

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato della politica del club sui rinnovi. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Queste scelte le fanno innanzitutto Maldini e Gazidis. Sono favorevole ad un rapporto della società con professionisti. Se questi hanno richieste che non possiamo sopportare, allora si prenderanno altre decisioni e gli auguro buona fortuna. Sono favorevole a sostituire un calciatore prontamente e con anticipo come nel caso di Maignan che non solo si è dimostrato un grandissimo portiere ma anche un leader all'interno dello spogliatoio. Siamo contentissimi di questa scelta così come mi auguro che Donnarumma sia contento della sua decisione".