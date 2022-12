Milan, Scaroni: “RedBird competente e appassionato. Obiettivi ambiziosi”

"Sta andando avanti il passaggio dall'azionista Elliott all'azionista RedBird. È un passaggio che sta procedendo in maniera molto efficiente, perché il nuovo azionista è competente e appassionato. Due caratteristiche chiare che ci servono. Ci sta dando un apporto sul terreno delle cose che noi facciamo, perché ha delle competenze che noi non abbiamo necessariamente in casa. Voi sapete che gli Stati Uniti ci sono in tutto, compreso nello sport, un passo avanti a noi. Una cosa positiva. Gerry Cardinale stesso interviene in modo positivo. Pur conservando quello che di buono Elliott ha fatto in questi anni. Se il Milan, oggi, è quello che è lo deve all'azionista Elliott. Che ha portato fuori il Milan dal pozzo nero in cui eravamo finiti.