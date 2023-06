Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato dell'innovazione che RedBird ha intenzione di portare nel club per la ricerca giocatori

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del numero uno rossonero sull'utilizzo che il club di Via Aldo Rossi intende fare dei dati applicati al calcio. Un modello che, negli sport americani, finora ha funzionato. Ma alle nostre latitudini?