Milan, Scaroni: “Probabile la Cattedrale, ma possibile altra soluzione”

Ha parlato Paolo Scaroni, presidente del Milan, che sta portando avanti il progetto nuovo stadio in prima persona. Ai microfoni di Mediaset, il numero uno rossonero ha dato ulteriori informazioni sulle ipotesi di realizzazione. Ecco le sue parole: "Possiamo competere solo con uno stadio moderno. Il progetto della Cattedrale resta in prima posizione, ma potrebbe esserci un’altra soluzione architettonica qualora ce ne fosse bisogno. Come il Comune si è preso il tempo di cui necessitava, anche noi valutiamo tutte le possibili soluzioni e ci prendiamo del tempo per eventuali altre scelte. La memoria dello stadio l’hanno fatta Inter e Milan, serve nuova storia". Intanto ora De Ketelaere si prepara al decollo definitivo >>>