Milan, Scaroni: “Pioli mi piace. Non si lamenta mai” | News

Paolo Scaroni, presidente del Milan, nell'intervenuto a Tutti i convocati ha parlato di Stefano Pioli, tecnico rossonero

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto ai microfoni di Tutti i convocati. Scaroni ha esaltato Stefano Pioli, tecnico rossonero: "Ho visto il punto più basso del Milan a Bergamo, perdendo 5-0. Non ha spesso perso 5-0, una sconfitta storica. Da quel momento il Milan è cambiato, sotto la guida sicura di Pioli e sta facendo progressi ogni giorno. Non si lamenta mai, nonostante le tante assenze, mi piace. Trova sempre la soluzione giusta. Avere un allenatore che non si lamenta è importantissimo".