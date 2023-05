Milan, Scaroni: “Ristrutturare San Siro? Impossibile: il motivo”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Radio Anch'Io Sport' sulle frequenze di 'Rai Radio 1' (LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI), celebrando i progressi del club di Via Aldo Rossi, che guida ormai da qualche anno. Sulla questione del nuovo stadio del Milan, Scaroni ha spiegato - tra il serio e il faceto - quanto segue: "Sui social mi chiamano Paolo Stadioni. Dico solo che le ipotesi di ristrutturazione di 'San Siro', che abbiamo valutato come prima idea, diventano impossibili considerando che ci sono due squadre che giocano in quello stadio e che giocano sempre in Champions". Mercato Milan, la grande idea a centrocampo >>>