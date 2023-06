Scaroni: “Ecco chi gestirà d’ora in poi il calciomercato del Milan”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del numero uno rossonero su come verrà gestito il calciomercato estivo del Milan ora che Paolo Maldini e Frederic Massara non sono più dirigenti del club di Via Aldo Rossi.