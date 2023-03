Milan, Scaroni: “Stiamo valutando l’area La Maura. Fiducia in Pioli”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del momento del club rossonero nel suo incontro con il Milan Club New York

Emiliano Guadagnoli

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del momento del club rossonero nel suo incontro con il Milan Club New York al Legends Bar di Fifth Avenue, toccando diversi temi cruciali. Ecco le sue parole, rilasciate dall'edizione digitale de La Gazzetta dello Sport.

"Partiamo dal fatto che arrivare ai quarti di finale in Champions League è oggettivamente un grande successo, considerato anche che non ci capitava da molto tempo. Lo considero uno dei due obiettivi stagionali, l’altro è naturalmente quello della qualificazione alla Champions per l’anno prossimo, speriamo di riuscire a ottenere anche il secondo. Poi tutto quello che verrà in più è certamente benvenuto".

Sul gap con le squadre europee: "Io penso che il Milan sia il più internazionale dei club italiani proprio perché abbiamo vinto sette volte la Champions League. New York e gli Stati Uniti in generale sono naturalmente importanti per il Milan ma noi vogliamo anche una Serie A forte, che recuperi quel gap che purtroppo abbiamo perso con la Premier League negli ultimi 15 anni".

Su Pioli e gli obiettivi: "Siamo sulla strada giusta, la nostra fiducia nei confronti di Pioli è intatta, siamo convinti che lui sia l’allenatore giusto per portarci alla qualificazione in Champions per la prossima stagione".

Sullo stadio: "Gerry Cardinale ed io abbiamo incontrato il sindaco di Milano Sala, giovedì scorso. Stiamo esplorando fino in fondo l’ipotesi di La Maura per vedere se è l’opzione sulla quale concentrarci, ci diamo ancora un paio di settimane di analisi, visto che queste cose sono complicate. Dobbiamo vedere se La Maura è davvero la soluzione giusta, se non dovesse esserlo ne cercheremo delle altre magari fuori dal comune di Milano".

Su Cardinale: "Gerry Cardinale si diverte, è diventato un vero tifoso. Poi naturalmente vede tutto, come è giusto che sia, anche dal punto di vista del business. Alla fine lui investe e questo denaro deve trovare un giusto ritorno". Milan, Maignan tra i migliori al mondo. E quella media sui rigori…