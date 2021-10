Milan, Scaroni: “Futuro Ibrahimovic? Ha testa per fare il dirigente”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, nell'intervento a Tutti i convocati ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto ai microfoni di Tutti i convocati. Scaroni ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero. Ecco cosa ha detto: "Ibra dirigente? "La testa per fare il dirigente Ibrahimovic ce l'ha, non so se avrà la voglia ma se ce l'ha, ha tutte le carte in regola per farlo". Intanto ecco la nostra intervista ESCLUSIVA con Mauro Tassotti. Ecco cosa ci ha detto