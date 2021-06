Milan, Scaroni: “Donnarumma? Voleva uscire dalla sua ‘comfort zone'”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Politica nel Pallone': "Faccio due considerazioni: noi al Milan poniamo un limite al costi dei giocatori, oltre quei limiti poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Abbiamo fatto un'offerta importante a Donnarumma, ma non è stata sufficiente. Poi ho letto da qualche parte che Gigio voleva uscire dalla comfort zone dopo tanti anni di Milan e mi sembra cosa positiva per un professionista che al Milan si è sempre comportato benissimo. E' un ragazzo simpatico e solare che prosegue la carriera in un grande club, mentre il Milan ha trovato una eccellente soluzione per il portiere, Donnarumma è andato in un grande club, quindi tutto bene".