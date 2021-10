Milan, Scaroni: “Donnarumma? Ecco cosa spero da San Siro stasera”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto ai microfoni di Tutti i convocati, in onda su Radio 24. Passaggio su Donnarumma

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto ai microfoni di Tutti i convocati, in onda su Radio 24. Scaroni ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma, ex portiere rossonero: "Penso che Donnarumma sia un grande portiere, che abbia dato un grande contributo per farci arrivare in Champions. Poi ha deciso di cambiare carriera, uscendo dalla comfort zone. Ha fatto una scelta coraggiosa, gli auguro il meglio. Non ho problemi. Spero che il pubblico lo accolga con simpatia".