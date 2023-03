Milan, Scaroni: “Derby in Champions? Un evento mediatico globale”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' della possibilità di un derby con l'Inter nei quarti di Champions

Daniele Triolo

Milan, Inter e Napoli si sono qualificate ai quarti di finale di Champions League. Tre italiane tra le prime 8 squadre in Europa: non accadeva dalla stagione 2005-2006.

Ora non si fa altro che parlare della possibilità di un derby nei quarti tra Milan e Inter, così come avvenuto, nell'annata 2002-2003, quella che portò il Diavolo a vincere la Champions a Manchester contro la Juventus; quella volta, però, avvenne in semifinale. Oppure nell'annata 2004-2005, quando la stracittadina arrivò proprio ai quarti del torneo.

Milan ai quarti di Champions, così Scaroni sul possibile derby — A tal proposito Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. «Indubbiamente un EuroDerby sarebbe un evento mediatico globale. Significherebbe molto per Milano, unica città europea ad avere due team a questo livello in Champions: un dato che conferma anche la necessità urgente di dotare i due club di un nuovo stadio, per continuare a competere a livello internazionale».

L'auspicio di Scaroni sul sorteggio Champions — «Vorrei che tutte le tre squadre italiane potessero giocarsi la chance di arrivare in semifinale - ha aggiunto Scaroni, Presidente del Milan, ricordando come ci sarà anche il Napoli, domani, nell'urna di Nyon -: questo rappresenterebbe un grande successo per il calcio italiano e un impulso al rilancio».

«Le otto squadre ancora in lizza rappresentano attualmente il meglio del calcio europeo - ha poi chiosato il Presidente rossonero -. Comunque vada il sorteggio, saremo pronti ad affrontare una sfida difficile ma entusiasmante». Milan, Calabria da Cattelan: quante risate! Leggi qui >>>

