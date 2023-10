Scaroni: “L’obiettivo del Milan è arrivare sempre in Champions League”

Sui traguardi minimi: “Intanto mi faccia godere questo utile di bilancio dopo tutti questi anni, dove ho dato un piccolo contributo e questa è una meta agognata e ci siamo arrivati. Quando mi si parla di obiettivi, io dico che è quello che il Milan deve essere sempre in Champions League. Sia per questioni economiche sia per i nostri fans in tutto il mondo”. LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni su Ibrahimovic, mercato e Nuovo Stadio >>>