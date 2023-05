Milan, Scaroni: “Verso il bilancio in attivo: fatturato oltre 350 milioni”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato di come i conti del club rossonero siano vicini all'attivo di bilancio. Non accade dal 2006

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Radio Anch'Io Sport' sulle frequenze di 'Rai Radio 1' (LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI), celebrando i progressi del club di Via Aldo Rossi, che guida ormai da qualche anno. L'idea del Milan per quest'anno, ha evidenziato Scaroni, "è quella di avere un bilancio in attivo. Ci è aumentato molto il fatturato, supereremo i 350 milioni di euro. I nostri ricavi crescono, spero proprio sia l’anno in cui le nostre cifre saranno positive. L’ultima volta che il Milan ha avuto un risultato positivo è stato il 2006, veramente molti anni fa”. Mercato Milan, la grande idea a centrocampo >>>