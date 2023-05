Milan, Scaroni: “Adli, Dest e De Ketelaere? Noi sappiamo attendere”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Radio Anch'Io Sport' sulle frequenze di 'Rai Radio 1' (LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI), celebrando i progressi del club di Via Aldo Rossi, che guida ormai da qualche anno. In merito al rendimento stagionale di Yacine Adli, Sergiño Dest e Charles De Ketelaere, mai apparsi all'altezza della situazione, Scaroni ha commentato: "Forse no, ma noi siamo capaci anche di attendere. Abbiamo già vissuto nel passato giocatori che all'inizio hanno avuto delle difficoltà e poi sono sbocciati. Ne cito uno su tutti, Sandro Tonali: oggi è uno dei punti di forza della nostra squadra". Mercato Milan, la grande idea a centrocampo >>>