Milan, Scanzi: “Kessie? Va bene tutto, ma non che vada via lui”

Il noto giornalista Andrea Scanzi, tifoso del Milan, ha parlato dell'imprescindibile Franck Kessie. Poi un pensiero anche su Manuel Locatelli. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Si può fare a meno di Calhanoglu, si può rimpiazzare Donnarumma, ma se va via Kessiè è un drastico ridimensionamento. Siamo in Champions, lui viene chiamato il Presidente e sistematicamente è il migliore in campo. Non si può prescindere da Kessiè. Va bene tutto ma no che vada via lui. In un mondo ideale, il Milan avrebbe dovuto monetizzare. Le colpe ci sono, ma non riesco a crocifiggerla più di tanto la società. Forse la dirigenza fino a 2-3 mesi fa era convinta di ricucire gli strappi ma poi non è andata così".