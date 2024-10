Milan, Savicevic: “Ogni anno eravamo quasi finalisti di Champions, ora…”

Milan, Savicevic: "Vedo ancora i rossoneri, ma è cambiato molto"

"Lo seguo, ma non così tanto come negli anni passati perché devo seguire il calcio di qui. Penso che adesso ci sia tanto calcio in televisione. Troppo? Sì, secondo me sì. Se voglio guardo il Milan o i miei giocatori che giocano all’estero come Marusic e Krstovic... Ho visto mezzora contro il Venezia e ho cambiato canale, perché era già 3-0. Ho visto un altro paio di partite dove vincevamo e la gara era già decisa. Se non ce ne fossero state altre, sicuramente sarei rimasto a vederla fino alla fine, però dopo 40 minuti 3-0… Cosa puoi vedere nel secondo tempo? Guardare più di due partite al giorno è già troppo".