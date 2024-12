Su come si vivono i momenti di difficoltà quando i risultati non arrivato e i tifosi contestano: lei, ex moglie di Kevin-Prince Boateng, ne sa qualcosa ... «Non è facile. Non lo è vedere che la tua Curva ti contesta. Io non penso che i giocatori e nemmeno la dirigenza siano felici della situazione. Loro stanno facendo il loro lavoro nella maniera più professionale possibile. Semplicemente a volte le cose non girano. Devono capire quale sia il problema. Devono trovare la soluzione per dimostrare quello che valgono. Lo ripeto per me sono tutti dei grandi professionisti: dall’allenatore ai giocatori fino alla dirigenza. Per questo dico che a parer mio bisogna continuare a supportarli».