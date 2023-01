Milan-Sassuolo Pioli: “Quando subisci tanto, il portiere va in difficoltà”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Sassuolo , partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltosi allo stadio 'San Siro' di Milano . Una delle tematiche toccate dal tecnico del Diavolo è stata quella del portiere. A suo modo di vedere, quando si subisce tanto è normale che anche l'estremo difensore vada in difficoltà, sebbene non voglia soffermarsi sulle prestazioni di un singolo. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli sulla questione portiere

"Quando una squadra subisce così tanto è chiaro che il portiere va in difficoltà. Credo che in questo momento non mi devo soffermare su un singolo giocatore ma sulla squadra che deve tenere meglio il campo. Son tante le cose che in questo momento possiamo fare meglio. Lavoreremo per portare velocemente dei miglioramenti. La prossima sarà una partita importante e vogliamo essere preparati". Il commento della disfatta del Milan contro il Sassuolo