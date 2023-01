Milan-Sassuolo, Pioli: “Abbiamo gli atteggiamenti giusti, ma non reagiamo”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Sassuolo , partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltosi allo stadio 'San Siro' di Milano . In merito all'approccio che ha avuto negli ultimi tempi con i giocatori, il tecnico del Diavolo ha detto che non è una questione di non saper usare il bastone e la carota, avendo visto comunque gli atteggiamenti giusti. A suo modo di vedere il vero problema è che la squadra non reagisce minimamente alle difficoltà. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli sull'approccio con i giocatori

"E' facile dire che ho trovato giocatori diversi o con la pancia piena. Il rimpianto più grosso che ho è che non è così. Pensate che io non sappia utilizzare il bastone o dire le cose come stanno. Non è così perché abbiamo gli atteggiamenti giusti, ma non abbiamo più la capacità di reagire alle difficoltà. Settimana per settimana, in base agli atteggiamenti, devi intervenire. Ho parlato sempre con grande chiarezza e continuerò a farlo. Quello che funzionava prima ora non funziona, farò qualcosa". Milan-Sassuolo 2-5: confronto tra Maldini, Massara e Furlani