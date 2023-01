Milan-Sassuolo, Pioli: “Se vuoi cambiare risultati, qualcosa va modificato”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Sassuolo , partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltosi allo stadio 'San Siro' di Milano . Interrogato sulla possibilità di cambiare modulo nel corso delle prossime partite, il tecnico del Diavolo ha risposto che se si vuole fare inversione di rotta a livello di risultati sarà necessario cambiare qualcosa. Anche perché ormai il gioco che per due anni ha reso il Milan una delle migliori del campionato sembra non funzionare più. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli sul cambio di modulo

"Sto pensando a tante cose. Tutto quello che ci ha funzionato in questi due anni che ci ha permesso di fare un bel calcio in questo momento non sta funzionando. Se vuoi cambiare risultati qualcosa devi modificare. Prenderò le decisioni che riterrò opportune per ritrovare compattezza, energia e posizioni sul campo che possono garantire più equilibrio". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>