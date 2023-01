Milan-Sassuolo, Pioli: “Prendiamo uno schiaffo e fatichiamo a reagire”

Milan, le parole di Stefano Pioli sui problemi della squadra

"Quando si parlava del gol della Roma, dalla non vittoria con la Roma che non siamo messi a fare le nostre prestazioni. Gli ultimi due giorni di allenamenti sono stati i migliori nell'ultimo periodo per attenzione, partecipazione determinazione. Adesso però come prendiamo uno schiaffo facciamo fatica a reagire. Questi momenti si superano lavorando insieme. Capisco che non ci può essere la serenità di prima, ma vuol dire che dobbiamo lavorare di più. Abbiamo le possibilità di far vedere che possiamo fare un bel campionato e centrare il piazzamento in Champions".