Milan-Sassuolo, Grosso: “Questa partita ha un’importanza grande”

Sugli avversari: " Mi aspetto un avversario forte , in un bel contesto, perché lo stadio è sempre uno stadio molto molto bello e mi aspetto un avversario che sicuramente vorrà cercare di passare il turno così come vogliamo cercare di fare noi sapendo che sarà molto difficile, però vogliamo provare a giocarci tutte le carte che abbiamo "

Grosso carica i suoi

"Noi ci siamo preparati, ci siamo allenati, abbiamo recuperato dall'ultima sfida e arriviamo pronti per questa partita. Cercheremo di provare a dimostrarlo sul campo ma non ho ancora deciso i ragazzi che inizieranno la gara, voglio ancora capire bene chi ha recuperato. Abbiamo avuto qualche problemino e voglio capire chi sta bene per poterla affrontare poi essendo libero ovviamente di fare determinati tipi di scelte però come ho sempre detto ho fiducia nei ragazzi che abbiamo a disposizione e cercheremo di fare partita piena in uno stadio bellissimo contro un avversario molto molto forte. Mi piacerebbe vedere un modo giusto di affrontare la gara, con personalità, senza provare a essere delle vittime sacrificali "