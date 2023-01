Milan-Sassuolo 2-5, Giroud: “Dobbiamo avere una reazione”

Sulla corsa Champions: "Come ho detto dobbiamo stare uniti. Abbiamo il sostegno dei tifosi, dobbiamo rialzarci tutti insieme e fare di più. Quando l'altra squadra attacca siamo sempre in difficoltà e fanno gol presto nella partita e ci tocca rincorrere. Non è difficile, ma adesso non è il momento di essere giù. Dobbiamo avere una reazione, continuare a lavorare molto bene e ancora di più". Il commento della disfatta del Milan contro il Sassuolo