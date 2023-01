Milan-Sassuolo 2-5, Giroud: “Potevamo essere davanti”

Sul gol annullato se è stato l'inizio della sconfitta: "Per una volta potevamo essere davanti al risultato, quello non arriva da tempo. Avevamo bisogno di questo, per poco di fuorigioco e dopo abbiamo preso due gol. Prendiamo troppi gol, è una cosa di squadra, non solo difensori o portiere. Dobbiamo imparare velocemente, anche questo gol annullato non ho capito la regola. Bah... Ho una sensazione che niente va nel verso giusto, ma che possiamo fare in questo momento di più, sul campo e per i nostri tifosi che cantano sempre fino alla fine. Sono molto deluso per la squadra, ma anche per loro perché non meritano questo. Abbiamo l'opportunità di alzare il livello contro l'Inter". Milan-Sassuolo 2-5: confronto tra Maldini, Massara e Furlani