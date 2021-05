Milan, Saronni: “Dalot non è un fenomeno ma si è dimostrato affidabile”

Le ultime notizie sul Milan. Andrea Saronni, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero riguardo il terzino portoghese Diogo Dalot

Andrea Saronni, giornalista di 'Tgcom24', ha espresso il suo pensiero su Diogo Dalot attraverso un post su Twitter. Questa la considerazione nei confronti del terzino portoghese che, probabilmente, farà ritorno al Manchester United. "Non so se è un messaggio di addio, ma devo dire che nella parte più difficile della stagione, questo ragazzo si è dimostrato affidabile e pronto a metterci la gamba. È tutto meno che un fenomeno, ma in una rosa ampia non mi dispiacerebbe affatto". Milan, ecco Maignan: cifre e dettagli dell'operazione >>>