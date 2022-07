Milan, Sannino: ”Credo che Zaniolo partirà, lo vedrei bene in rossonero”

Tra i tanti nomi accostati al Milan durante questa finestra di calciomercato estivo, figura anche la candidatura di Nicolò Zaniolo della Roma. L'esterno offensivo classe 1999 ha il contratto in scadenza con i giallorossi nel 2024 e anche per questo motivo questi ultimi potrebbero lasciar partire il loro gioiellino. In ogni caso, la Roma per privarsi di Zaniolo considererebbe solamente offerte vicine ai 50 milioni di euro.