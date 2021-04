Milan-Sampdoria, Ranieri: “Auguro a Pioli le migliori fortune” | News

Le ultime notizie sul Milan. Ranieri ha parlato a Samp TV alla vigilia di Milan-Sampdoria: ecco le sue parole pronunciate durante l'intervista

Claudio Ranieri, allenatore dei blucerchiati, ha parlato di Milan-Sampdoria ai microfoni di Samp TV. Ecco le parole dell'avversario dei rossoneri. "Milan, Napoli e Sampdoria sono le squadre che hanno fatto più punti in relazione all'anno scorso. Segno che abbiamo lavorato bene e io sono molto contento per il Milan, per Stefano Pioli, che è stato mio giocatore per quattro anni, e gli auguro le migliori fortune. Il Milan non è solo Ibrahimovic. Zlatan è un grande campione che sta facendo capire che cosa è il calcio. Sacrificio, passione, allenamenti seri, grande combattività e grande voglia di migliorarsi. E' un campione a tutto tondo, è un giocatore che stimola i suoi compagni di squadra ed è logico che quando non c'è i compagni vogliono far vedere che stanno apprendendo". Intanto il Milan pensa al calciomercato: ecco il sostituto di Meite.