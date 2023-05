Milan-Sampdoria, Pioli: “Ai giovani che arrivano bisogna dare tempo”

Chi ha fatto più fatica quest’anno verrà mandato in prestito o avrà ancora fiducia?“Non te lo so dire, ci si dimentica troppo alla svelta del percorso che abbiamo fatto e di come i nostri giovani giocatori, che oggi sono grandi giocatori, hanno avuto difficoltà: Tonali, Leao, tutti i giovani arrivando al Milan devono avere il tempo necessario per capire cosa significa giocare in un ambiente così. Poi l’importante che siano di qualità. L’obiettivo sarà insieme al club di migliorare la squadra”.