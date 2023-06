NEWS MILAN, l’agente di Samardzic: “Ha grande potenziale”

Karsten Rickart , agente di Lazar Samardzic , ha parlato ai microfoni di Sportitalia, di un possibile interessamento per il suo assistito di squadre come il Milan e il Napoli . Ecco la sua risposta.

"Come ho detto, è ancora giovane e ha grande potenziale. Ma d'altra parte ha anche già dimostrato di cosa è capace. Essere regolarmente titolare in Serie A, uno dei migliori campionati d'Europa, contro grandi squadre e giocatori, non è una cosa scontata. Soprattutto alla sua età e con Udine che è il suo primo passo all'estero. E ha disputato grandi prestazioni anche contro quelle squadre, il che dimostra che può competere a quel livello. Ha goduto di un'ottima educazione calcistica in club rinomati, dove ha dato prova di sé fin dalla tenera età. Con il suo stile di gioco, la sua intelligenza e la sua capacità e voglia di crescere sempre di più, sono sicuro che potrà mettersi alla prova anche ad un livello superiore". LEGGI ANCHE: Milan, duttilità ed esperienza. Che occasione dalla Premier!