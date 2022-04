Milan, Salvini scaramantico: “Lo scudetto è sicuramente in mano all’Inter”

Matteo Salvini, leader della Lega e noto tifoso del Milan, non si sbilancia sulla lotta scudetto in Serie A. Queste le dichiarazioni

Scaramanzia al potere oppure verità? Matteo Salvini, leader della Lega e noto tifoso del Milan, ha regalato una brevissima battuta sulla lotta scudetto tra la sua squadra del cuore e l'Inter. Stando a quanto riferisce 'SportFace', al termine di un evento politico in cui si è discusso per diversi minuti di invio di armi in Ucraina e temi fiscali, Salvini ha rilasciato quesa frase: "Lo scudetto è sicuramente in mano all’Inter”.