Milan-Salisburgo, Zola: “Bellissima partita, che atmosfera!”

Dopo la partita tra Milan e Salisburgo, ha parlato Gianfranco Zola sulle pagine del 'Corriere della Sera', incensando la sfida di San Siro

Emiliano Guadagnoli

Una bella partita europea quella tra il Milan e il Salisburgo. I rossoneri si sono aggiudicati la vittoria (e la qualificazione) per 4-0. Gli austriaci, però, hanno venduto cara la pelle, nonostante il risultato dica il contrario. Per questo a San Siro è andata in scena una bella serata di calcio, aiutata anche da una tifoseria davvero calda e rumorosa.

Milan-Salisburgo, l'esperienza di Zola — Vivere queste esperienze a bordo campo dev'essere un'emozione unica. Questo è il caso di Gianfranco Zola, opinionista di Amazon Prime, che ha parlato della gara sulle pagine del Corriere della Sera: "Ho avuto la pelle d'oca, un'atmosfera davvero stupenda. Ho avuto i brividi, l'ho detto anche in diretta a bordo campo. Una bellissima partita, specialmente nel secondo tempo. La voglia di rigiocare in momenti come l'altra sera è tanta e io sono ancora giovane." L'ex calciatore ha incensato la bella partita dell'altra sera a San Siro.

Zola ha parlato anche del campionato: "Il Napoli ad oggi è favorito, ma questo è un campionato spezzato dal Mondiale. Molte cose dipenderanno dall'andamento delle partite in Qatar. Troppe le variabili che non possiamo calcolare. Il Milan continua a giocare bene ed ha ottimi giocatori. Stefano Pioli, poi, è un allenatore perfettamente in sintonia con club e giocatori. Questo lo si vede nel gioco e in campo". Nuovo Stadio, il sindaco Sala detta le tempistiche: si va per le lunghe