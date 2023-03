Serena: “Milan, Leao non è determinante come lo scorso anno”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Milan-Salernitana, il noto opinionista Aldo Serena ha parlato di Rafael Leao e della prestazione poco convincente dell'attaccante portoghese. "Leao non trova il gol ma anche nella partita non è sempre presente, non è determinante nelle giocate come lo ero lo scorso anno. Credo nella sua buona fede, ma in quelle situazioni qualcosa si perde e lo sta perdendo anche lui".