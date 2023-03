Marianella: “Milan confusionario, diverso rispetto alla Champions”

Il giornalista ha poi concluso con un pensiero sui cambi effettuati da Stefano Pioli: "Ha fatto anche dei cambi propositivi. Ibra ha fatto Ibra, però non lo metterei in alternativa a Giroud perché non so se può darti 90 minuti. De Ketelaere non ha fatto granché". Milan, niente Germania per Thiaw: il motivo >>>