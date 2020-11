Milan, Saelemaekers: “La Nazionale dà fiducia sia a me che a Calabria”

Milan, Saelemaekers sulla squadra e su Calabria

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato della squadra e in particolare del suo compagno di fascia Davide Calabria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Milan TV’: “La squadra sta migliorando sempre di più per me. Ogni giorno lavoriamo duro a Milanello e sul campo giochiamo con più fiducia. Siamo più forti e speriamo di continuare così per il resto della stagione. Ci dà più fiducia sia a me che a Calabria. Credo sia una cosa positiva anche per il club perché ha due calciatori in nazionale qualificati alle fasi finale di Nations League”. Per leggere l’intervista integrale del belga clicca qui >>>