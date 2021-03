Milan, Saelemaekers: “Kessie è molto forte. Pioli? Ecco cosa ci ha detto”

Milan, l’intervista a Saelemaekers

Alexis Saelemaekers, calciatore rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto: “Gara contro la Roma? La mentalità mostrata contro la Roma è la mentalità giusta. Adesso dobbiamo provare a rifare quello che abbiamo fatto vedere all’Olimpico”.

Sul post-Udinese: “Il mister ha parlato bene a tutto il gruppo, credo che siamo pronti per la partita di domenica. Lui ha detto che dobbiamo guardare avanti, non pensare più alla partita contro l’Udinese. A me non cambia nulla che si giochi in casa o fuori casa perché senza tifosi non fa differenza. In ogni gara conta la mentalità: chi ha più voglia di vincere esce con i tre punti in questo momento”.

Su Kessie: "È il presidente. Per come cammina, per come gioca. Lui ha tanta esperienza qui, quando io gioco con lui, al suo fianco, la percepisco. È importante per tutta la squadra perché è molto forte. È in forma ed è davvero importante".