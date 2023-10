Milan, Saelemaekers: “Avevo perso la gioia. Non avevo tempo e fiducia”

Sul perché il Bologna e le parole con Thiago Motta: «Ci siamo parlati: da un allenatore non ho mai ricevuto parole come le sue. Avevo perso la gioia, nell’ultimo anno di Milan non ho avuto tanto tempo per giocare né fiducia. Ero giù, ecco. “Tu sarai importante per me” mi ha detto in sintesi. Semplicità che mi ha ridato il sorriso. E fatto sentire quello di prima».