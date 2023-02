Milan, Saelemaekers: “Nulla è ancora perduto in questa stagione”

L'esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato in un'intervista delle motivazioni del crollo della squadra

Intervistato da 'dhnet.be', Alexis Saelemaekers ha parlato del Milan e non solo. Interrogato su quali siano state le cause del crollo del Diavolo, l'esterno belga ha spiegato come un fattore sia stato il Mondiale di Qatar 2022. Il classe 1999 ha comunque ricordato che ancora si può recuperare qualcosa nel corso della stagione. Di seguito le sue parole.