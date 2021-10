Milan, Saelemaekers: “Atalanta squadra forte, lo hanno dimostrato tante volte”

Alexis Saelemaekers, esterno destro del Milan, ha parlato della partita contro l'Atalanta, valida per la 7^ giornata di Serie A

Alexis Saelemaekers, esterno destro del Milan, ha parlato della partita contro l'Atalanta, valida per la 7^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV': "Sappiamo che l'Atalanta è una squadra forte, l'hanno dimostrato tante volte. Se giochiamo come abbiamo giocato la scorsa settimana e mettiamo in campo questa mentalità che abbiamo dall'inizio della stagione penso che possiamo fare qualcosa di bello. Adesso lavoriamo e vediamo cosa succederà alla fine della partita".