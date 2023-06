Milan, Sacchi: “Tonali? Certe cifre sono irrinunciabili”

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan per quattro stagioni dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997 , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Tema, le manovre dei rossoneri in questa sessione estiva di calciomercato . Ecco, dunque, un estratto delle dichiarazioni del 'Profeta di Fusignano' ( QUI IL PEZZO COMPLETO ).

Sulla partenza di Tonali: «Certe cifre, per una società come il Milan, sono irrinunciabili. Ma non bisogna disperare. Vedrete che punteranno sui giovani, magari non di grande nome, e cercheranno di fare come il Napoli. Non scordiamoci che il Napoli ha vinto lo Scudetto dopo aver ceduto Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Fabian Ruiz, cioè i quattro più famosi».