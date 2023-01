Milan, Sacchi: “Con la Roma fondamentale il lavoro degli attaccanti”

Questa sera il Milan affronterà a 'San Siro' la Roma . La gara sarà valida per la 17^ giornata del campionato di Serie A e verrà disputata a partire dalle 20.45. In merito al match di stasera, 'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato Arrigo Sacchi . L'ex tecnico del Milan si è soffermato anche su come il Diavolo dovrà lavorare per mettere in difficoltà la Roma . Di seguito le sue parole alla Rosea.

Milan, le parole di Arrigo Sacchi sul match contro la Roma

"Con il pressing, appunto. I ragazzi di Pioli devono essere bravi a muoversi per far sì che il pallone vada dove desiderano loro, ad esempio sull'esterno che è una zona più facile da controllare. In questo modo si toglie sicurezza all'avversario ed è più facile recuperare la sfera. Certo, sarà fondamentale il lavoro dei tre attaccanti che avranno il compito di alzarsi in pressing e di indirizzare il gioco dei difensori della Roma".