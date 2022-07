Milan, Sacchi: “Leao ha tutto per esplodere. Mi aspetto molto da lui”

Arrigo Sacchi , leggenda vivente rossonera, ha parlato di Rafael Leao come possibile uomo chiave del Milan. Una premessa è d'obbligo: la differenza la fa sempre il gioco, ma il portoghese ha tutte le qualità per esplodere definitivamente. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Premesso che la differenza in una squadra la fa sempre il gioco, dico che mi aspetto molto da Leao. Ha tutto per esplodere definitivamente: fisico, velocità, fantasia. L'importante è che trovi continuità di rendimento all'interno della stessa partita e che non si assenti, com'è capitato in passato".