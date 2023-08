Milan, Sacchi: “Pioli è un allenatore preparato, sa dove intervenire”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, è presente anche un'intervista ad Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan

Arrigo Sacchi , ex allenatore rossonero, ha parlato sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Argomento principale il nuovo Milan di Stefano Pioli . Ecco le sue parole alla rosea.

Sul lavoro di Pioli: "Dev'essere bravo a convincere tutti che fare il proprio gioco è la cosa più importante e il miglior antidoto per fermare l'avversario. Ma Stefano è un allenatore molto preparato e un uomo intelligente: sono convinto che avrà già individuato i dettagli sui quali intervenire. Vanno migliorati i tempi delle giocate, che devono essere precisi, e anche le distanze vanno corrette. Il Milan è riuscito a stare corto, ma dev'esserlo ancora di più: i difensori devono salire fino alla linea di centrocampo in fase d'attacco".