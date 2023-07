Milan, Sacchi consiglia Pioli: “Lascia agli altri il tatticismo”

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha voluto dare un consiglio all'attuale tecnico del Milan Stefano Pioli

Arrigo Sacchi , ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi sul Milan e permettendosi di dare un consiglio all'attuale tecnico Stefano Pioli . Di seguito le sue parole a riguardo.

Il consiglio di Arrigo Sacchi a Stefano Pioli

"Mi permetto di dargli un consiglio: lasci il tatticismo agli altri, si concentri sulle proprie idee e cerchi di svilupparle coinvolgendo al massimo i giocatori. In soldoni: che ritornino a giocare come nella stagione dello scudetto. Dicono che sarà una squadra più muscolare e dunque più aggressiva. Io credo che il calcio si giochi con la testa e che l'aggressività si possa ottenere anche da elementi che non sono particolarmente strutturati fisicamente. È una questione di distanze tra reparti sul campo: più sei corto, più riesci a fare pressing".