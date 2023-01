Milan, Sacchi: “Pioli deve essere convincente e deve ritrovare fiducia”

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Stefano Pioli, attuale allenatore rossonero

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della situazione dei rossoneri di Stefano Pioli. Il tecnico di Fusignano si è soffermato sull'allenatore attuale del Diavolo al quale ha consigliato di essere convincente e ritrovare fiducia. Di seguito le sue parole.