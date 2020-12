Milan, Sacchi: “Maldini campione straordinario. Si è sempre migliorato”

Ultime Notizie Milan News: Sacchi parla di Maldini

MILAN NEWS – Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Sacchi ha parlato di Paolo Maldini, che è stato eletto come il miglior terzino sinistro della storia del calcio.

"Quando sono arrivato al Milan nell'87, Paolo era già un punto di riferimento nonostante avesse alle spalle solo tre campionati di serie A. Pensandoci bene, non è mai stato un ragazzo. L'ho allenato per dieci anni, tra Milanello e Nazionale e lo posso dire senza tema di essere smentito: un campione straordinario. Suo padre Cesare gli ha insegnato la cultura del lavoro e lui si è sempre migliorato. Quello che colpisce di Maldini non è solo la qualità messa in mostra, ma per quanti anni è riuscito a mantenerla intatta. Ha giocato sino a 41 anni, praticamente sempre allo stesso modo".