Milan, Sacchi: “Ibra, non sgridare platealmente i giovani. Ecco perché”

Milan, il consiglio di Sacchi a Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Arrigo Sacchi ha rilasciato una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’. Ecco l’ammonizione a Zlatan Ibrahimovic: “Un assoluto fenomeno. Incide anche quando non gioca, perché è un leader, perché ha trasmesso personalità ai compagni, perché sa guidarli, strigliarli e motivarli. Ecco, magari qualche volta si deve frenare perché li sgrida troppo platealmente. Qualcuno potrebbe anche rimanerci male ed allora non si ottiene l’effetto desiderato. Comunque stiamo parlando di un vero campione. A me sembra un capoclasse: un punto di riferimento per l’intero gruppo”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale della leggenda vivente rossonera >>>