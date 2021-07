Milan, Sacchi: “Giroud può essere un rischio, ultimamente ha giocato poco”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato dell'arrivo di Olivier Giroud. Ecco perché il francese può essere un rischio

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato dell'arrivo di Olivier Giroud. Il francese può essere un rischio, ma è calcolato se non si vuole spendere troppo sul mercato. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Ultimamente ha giocato poco, può essere un rischio. Ma se non vuoi spendere montagne di soldi, devi sapere che qualche inconveniente può esserci. E poi, dove non si arriva con i soldi, mi hanno sempre insegnato che si può arrivare con le idee. Al Milan le hanno". Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: ufficiale Ballo-Touré, novità su Vlasic e Kaio Jorge